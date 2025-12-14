Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:08

Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене

Песков: граждане России выросли в помнящей ужасы Второй мировой войны стране

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Память о событиях Второй мировой войны и ее ужасах является неотъемлемой частью общества в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Он отметил, что российские граждане выросли в стране, которая бережно хранит память о том, что было сделано для спасения Европы от фашизма.

Мы выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это был за ужас, что нам удалось сделать, чтобы спасти Европу от фашизма, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля говорил, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной подготовке Россией нападения на НАТО является абсолютной глупостью. Он также рекомендовал в этом вопросе полагаться на заявления российского президента Владимира Путина.

До этого пресс-секретарь лидера РФ заявил, что восстановление Советского Союза невозможно. По его словам, у Путина отсутствует такое намерение.

Песков также предостерег российских граждан от поездок в Польшу, чтобы они не столкнулись с беззаконием, которое царит в этой стране. Данное заявление представитель Кремля сделал после задержания археолога Александра Бутягина. Он охарактеризовал этот инцидент как произвол и подчеркнул необходимость добиться скорейшего освобождения россиянина.

Дмитрий Песков
Вторая мировая война
Кремль
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Австралии дали официальную оценку зверствам на пляже Сиднея
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило сорванной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.