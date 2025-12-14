Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене Песков: граждане России выросли в помнящей ужасы Второй мировой войны стране

Память о событиях Второй мировой войны и ее ужасах является неотъемлемой частью общества в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Он отметил, что российские граждане выросли в стране, которая бережно хранит память о том, что было сделано для спасения Европы от фашизма.

Мы выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это был за ужас, что нам удалось сделать, чтобы спасти Европу от фашизма, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля говорил, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной подготовке Россией нападения на НАТО является абсолютной глупостью. Он также рекомендовал в этом вопросе полагаться на заявления российского президента Владимира Путина.

До этого пресс-секретарь лидера РФ заявил, что восстановление Советского Союза невозможно. По его словам, у Путина отсутствует такое намерение.

Песков также предостерег российских граждан от поездок в Польшу, чтобы они не столкнулись с беззаконием, которое царит в этой стране. Данное заявление представитель Кремля сделал после задержания археолога Александра Бутягина. Он охарактеризовал этот инцидент как произвол и подчеркнул необходимость добиться скорейшего освобождения россиянина.