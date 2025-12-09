ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:54

Песков заявил, что у Путина нет желания восстановить СССР

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Восстановить Советский Союз не представляется возможным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у президента России Владимира Путина нет такого желания, передает ТАСС.

Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом — это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции, — отметил Песков.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что на состоявшихся 2 декабря переговорах с американской стороной в Кремле не обсуждалась возможная встреча президентов России и США. Он также отметил, что в ходе диалога стороны добились прогресса в налаживании взаимопонимания. Ушаков подчеркнул, что американские представители теперь лучше понимают логику позиции России по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Тем временем в Евросоюзе выразили беспокойство активным продвижением мирного плана США, который разработан вместе с Россией. Лидеры ЕС посчитали соглашение полной «капитуляцией Запада».

Дмитрий Песков
Владимир Путин
СССР
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский встретился с папой римским Львом XIV
В Петербурге осудили бизнесмена Каштело за убийства 1990-х годов
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.