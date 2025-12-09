Восстановить Советский Союз не представляется возможным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у президента России Владимира Путина нет такого желания, передает ТАСС.

Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом — это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции, — отметил Песков.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что на состоявшихся 2 декабря переговорах с американской стороной в Кремле не обсуждалась возможная встреча президентов России и США. Он также отметил, что в ходе диалога стороны добились прогресса в налаживании взаимопонимания. Ушаков подчеркнул, что американские представители теперь лучше понимают логику позиции России по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Тем временем в Евросоюзе выразили беспокойство активным продвижением мирного плана США, который разработан вместе с Россией. Лидеры ЕС посчитали соглашение полной «капитуляцией Запада».