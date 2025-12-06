«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США

Евросоюз обеспокоен активным продвижением мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, разработанного вместе с Россией, пишет американское агентство Bloomberg. По его информации, европейские лидеры считают это соглашение полной «капитуляцией Запада».

Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное совместно с Россией и означающее капитуляцию Запада, — говорится в материале.

Издание отмечает, что мирный план США по Украине, а также Стратегия национальной безопасности, подписанная президентом США Дональдом Трампом, в которой говорится, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, подорвали доверие европейцев к Вашингтону. Журналисты подчеркивают, что теперь ЕС задается экзистенциальными вопросами о распаде альянсов и своих способностях защитить себя.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты правы в своей критике Евросоюза. По ее словам, новая доктрина национальной безопасности США содержит большое количество осуждения ЕС.