Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 декабря 2025 в 13:07

«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США

Bloomberg: Евросоюз обеспокоен продвижением мирного плана США по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз обеспокоен активным продвижением мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, разработанного вместе с Россией, пишет американское агентство Bloomberg. По его информации, европейские лидеры считают это соглашение полной «капитуляцией Запада».

Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное совместно с Россией и означающее капитуляцию Запада, — говорится в материале.

Издание отмечает, что мирный план США по Украине, а также Стратегия национальной безопасности, подписанная президентом США Дональдом Трампом, в которой говорится, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, подорвали доверие европейцев к Вашингтону. Журналисты подчеркивают, что теперь ЕС задается экзистенциальными вопросами о распаде альянсов и своих способностях защитить себя.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты правы в своей критике Евросоюза. По ее словам, новая доктрина национальной безопасности США содержит большое количество осуждения ЕС.

