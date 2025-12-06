«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики

Соединенные Штаты правы в своей критике Евросоюза, заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, которые передает «Газета.Ru», новая доктрина национальной безопасности США содержит большое количество осуждения ЕС.

Но я думаю, что кое-что из этого верно, — подчеркнула Каллас.

Политик подчеркнула, что считает правильной критику несамостоятельности ЕС. Также представитель Евросоюза согласилась с тезисом о необходимости для Европы брать ответственность за свою безопасность.

Ранее чешские журналисты сообщили, что среди европейских дипломатов нарастает недовольство работой Каи Каллас. По их мнению, ее подход к решению международных задач за год пребывания в должности оказался «непродуктивным». Также на Западе раскритиковали жесткую позицию политика, исключающую диалог с Россией и ослабляющую влияние ЕС на мировую арену.

До этого британский аналитик Оуэн Мэттьюз заявил, что Каллас не способна повлиять на будущие условия мирного урегулирования украинского конфликта. По мнению эксперта, это обусловлено успехами России на фронте. Именно Москва, а не Брюссель будет определять параметры окончания конфликта, пояснил он.