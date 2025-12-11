Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:13

«Полное беззаконие»: в Кремле призвали россиян не ездить в одну из стран ЕС

Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для путешествий

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российским гражданам лучше не посещать Польшу, чтобы не стать жертвой царящего в стране беззакония, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал задержание археолога Александра Бутягина. Песков назвал произошедшее произволом и добавил, что сейчас важно добиться освобождения россиянина.

Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям, — сообщил представитель Кремля.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что в ООН должны высказаться по поводу задержания российского археолога Александра Бутягина в Польше. По ее словам, задержание сотрудника Эрмитажа является политизированной и совершенно абсурдной акцией, которая создают опасный прецедент. По мнению Меркачевой, Польша нарушает базовые права человека. Она также призвала обращаться в международные институты.

