Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 07:07

Эта ватрушка — королева чаепития: готовлю с нежной начинкой в слоях из песочной крошки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется к чаю чего-то особенного, но не слишком сложного, эта ватрушка становится идеальным выбором. Она сочетает в себе нежность чизкейка и рассыпчатость песочного печенья.

Для крошки: мука (260 г), сахар (100 г), холодное сливочное масло (100 г), щепотка соли, разрыхлитель (1 ч. л.). Для начинки: творог (500 г), сахар (100 г), яйца (2 шт.), ванильный сахар (1 ч. л.), сметана (2 ст. л.).

Начинаю с крошки: в миске смешиваю просеянную муку, сахар, соль и разрыхлитель. Холодное масло нарезаю мелкими кубиками и добавляю к мучной смеси. Быстро перетираю все руками в крошку. Важно не замешивать тесто, а именно добиться консистенции «мокрого песка». Для начинки в отдельной чаше взбиваю яйца с сахаром и ванилью до легкой пены. Добавляю творог и сметану. Если хочется абсолютно гладкой текстуры, пробиваю массу блендером. Форму (22–24 см) застилаю пергаментом. Высыпаю на дно чуть больше половины крошки и утрамбовываю ее в плотный ровный слой. Выливаю сверху творожную начинку. Оставшуюся крошку равномерно распределяю поверх творога, не утрамбовывая. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут, пока верх не станет золотистым, а середина лишь слегка колеблется. Полностью остужаю в форме — так начинка окончательно закрепится и пирог будет идеально резаться.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Ретрозакуска из сыра «Дружба» и яйца — пара минут, и на столе лучшая намазка
Общество
Ретрозакуска из сыра «Дружба» и яйца — пара минут, и на столе лучшая намазка
Морковь и апельсин — идеальный дуэт: готовлю такой кекс регулярно — быстрый рецепт для вкусного результата
Общество
Морковь и апельсин — идеальный дуэт: готовлю такой кекс регулярно — быстрый рецепт для вкусного результата
Изумительная закуска для любого праздничного стола: рулет «Светофор» — быстро и вкусно
Общество
Изумительная закуска для любого праздничного стола: рулет «Светофор» — быстро и вкусно
Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея
Космос
Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея
К супу — не гренки, а хрустящая альтернатива. Запекаю картофельные палочки с чесноком и укропом
Общество
К супу — не гренки, а хрустящая альтернатива. Запекаю картофельные палочки с чесноком и укропом
еда
рецепты
десерты
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Уссурийске
Священник рассказал, как икона праведного воина спасла жизнь бойцу ВС РФ
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
Суд разрешил спор об управлении самоходными машинами в пьяном виде
Тропический ад превратил Шри-Ланку в зону бедствия
Ураганный ветер в Махачкале обрушил на парковку рекламный щит
Трампа назвали Гринчем для европейцев
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Поставки популярного российского десерта в США достигли пика с 2022 года
В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети
Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения
Россиянам дали рекомендации по обмену валюты
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 декабря: инфографика
Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации
Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ
Стали известны потери ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО
Альпинистам объяснили возможный запрет восхождения на Эльбрус в одиночку
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.