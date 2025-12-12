Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Горстка муки и ложка сметаны! Пеку пышки с творогом и укропом. Нежные, как суфле, и очень сытные

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пора открыть для себя новый формат творожной выпечки, который покорит вас своей простотой и невероятной нежностью. Это не просто булочки, а настоящие пуховые шарики с сюрпризом внутри. Их секрет в особом тесте на сметане, которое при выпечке поднимается, образуя легкую, воздушную и слегка хрустящую корочку, в то время как внутри остается сочная, ароматная начинка из творога с укропом. Эта выпечка идеально подходит для сытного завтрака, полдника или легкого ужина, даря ощущение домашнего тепла и уюта. Всего несколько простых шагов, и на вашем столе появятся золотистые шарики, от которых невозможно оторваться.

Вам понадобится: для теста — 250 г муки, 150 г сметаны, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, ½ ч. л. соли; для начинки — 200 г творога, пучок укропа, 1 зубчик чеснока (по желанию), соль по вкусу; 1 яичный желток для смазывания, кунжут для посыпки. Духовку разогрейте до 180 °C. В миске смешайте сметану, яйцо и соль. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Для начинки творог разомните вилкой, смешайте с мелко рубленным укропом, пропущенным через пресс чесноком и солью. Тесто разделите на 8–10 равных частей. Каждую часть раскатайте в небольшую лепешку. В центр положите чайную ложку творожной начинки. Края лепешки защипните, сформировав аккуратный шарик. Выложите шарики швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной или просто так.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
