12 декабря 2025 в 14:01

Организатор терактов в Дагестане объяснил свою безнаказанность постом отца

Организатор терактов в Дагестане Омаров заявил, что пользовался положением отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Организатор серии терактов, потрясших Дагестан в июне 2025 года, Осман Омаров, сын экс-главы Сергокалинского района, пользовался безнаказанностью, обусловленной высоким положением отца, сообщает Lenta.ru. Соответствующая информация есть в приговоре суда в отношении Умарасхаба Алибекова — его знакомого.

Алибеков рассказал, что Омаров демонстрировал пренебрежение к закону, не опасаясь последствий. Он открыто игнорировал правила дорожного движения и позволял себе вольности, поскольку окружающие испытывали страх перед ним. Знакомый организатора терактов также сообщил, что Омаров неоднократно высказывал агрессивные идеи, призывая к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Суд признал Алибекова виновным в сокрытии информации о готовящемся преступлении и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей. Следствие установило, что он располагал сведениями о планах Омарова и его сообщников совершить террористические акты, но не сообщил об этом в компетентные органы.

Ранее стало известно, что допрос обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в суде начнется 15 декабря. Один из адвокатов участников процесса уточнил, что гособвинение закончило представлять доказательства.

