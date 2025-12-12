Погубившая двоих детей горе-мать отделалась мягким приговором

Жительницу Новосибирской области, виновную в гибели двух детей, приговорили к шести месяцам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Ее судили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла в сентябре 2025 года в Татарске. Нетрезвая мать оставила дома детей двух и пяти лет и пошла к знакомым на гулянку. Она знала, что в помещении неисправна проводка. Затем старший ребенок нашел в доме алкоголь и выпил его, а спустя время вспыхнул пожар. Братья погибли от отравления угарным газом.

Накануне в результате крупного пожара в селе Октемцы Хангаласского района Якутии погибли пять человек. Среди жертв — двое несовершеннолетних детей. Общая площадь повреждений составила 127 квадратных метров.

До этого в Бурятии 15-летний школьник из села Усть-Баргузин и его отец спасли соседа, в доме которого начался пожар. Вместе с прибывшими на место пожарными они ликвидировали возгорание. Через несколько дней после происшествия школьнику вручили благодарственное письмо.