12 декабря 2025 в 09:41

Почтовые работники разыграли спектакль со «сгоревшими» миллионами

Под Новосибирском работники почты украли 10 млн рублей и инсценировали пожар

В Новосибирской области двоих сотрудников почтового отделения задержали по подозрению в хищении почти 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ. Чтобы скрыть преступление, они устроили поджог в служебном автомобиле.

По данным ведомства, 5 декабря водитель почтовой машины сообщил о возгорании в салоне на трассе в Тогучинском районе. Он якобы потушил огонь и продолжил маршрут, но заявил, что две инкассаторские сумки с 9,8 млн рублей сгорели. При этом почтовая корреспонденция осталась нетронутой.

Полицейские обнаружили признаки инсценировки и задержали водителя и 41-летнюю менеджера отделения связи. В ходе следствия выяснилось, что деньги были украдены и спрятаны в цветочном горшке. Уголовное дело заведено по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее в Перми задержали 40-летнего мужчину, обокравшего местную жительницу. В этом правоохранителям помогли дисконтные карты злоумышленника.

До этого полиция Улан-Удэ задержала 36-летнего мужчину в одном из кафе города. Администратор заведения сообщил, что ночью неизвестный проник в кафе, вынес четыре бутылки алкоголя из холодильника и похитил более 45 тыс. рублей из кассы.

