Обокравшего жительницу Перми обнаружили благодаря необычной детали

В Перми задержали 40-летнего мужчину, обокравшего местную жительницу – в этом правоохранителям помогли дисконтные карты злоумышленника, пишет perm.aif.ru со ссылкой на Индустриальный суд города. По данным полиции, фигурант дела нашел банковскую карту пострадавшей и за месяц провел по ней 65 оплат. Суммарно мужчина потратил свыше 50 тыс. рублей.

Сотрудникам полиции удалось безошибочно установить личность злоумышленника и задержать его по горячим следам. Дело в том, что чужие денежные средства мужчина тратил экономно: при оплате покупок не забывал предъявлять на кассе дисконтные карты магазинов, зарегистрированные на его имя, — уточнили в инстанции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже. При вынесении приговора мужчине районный суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Среди них возмещение ущерба пострадавшей стороне, раскаяние, явка с повинной и состояние здоровья осужденного, а также наличие у него малолетних детей, отметили специалисты.

Ранее полицейские задержали 40-летнего жителя Сочи, подозреваемого в серии краж. Мужчина вскрыл замок и украл со двора жилого дома велосипед стоимостью 12 тыс. рублей. Злоумышленника нашли благодаря фотографии, на которой он запечатлел себя с украденным.