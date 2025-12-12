Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 15:34

Еще 25 детей оказались «врагами» Киева

Киев внес в «Миротворец» имена 25 детей из России и Киргизии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сразу 25 детей из России и Киргизии попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Все они родились в период с 2018 по 2022 годы. Киев обвиняет несовершеннолетних в «сознательном нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Также одной из последних в «Миротворец» внесена креативный директор киностудии «Союзмультфильм», продюсер Мария Савиных. Создатели обвиняет ее в публичной поддержке России и якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Савиных родилась в 1984 году. Она выступила продюсером в 24 проектах. Самыми известными работами считаются «Простоквашино», «Счастливы вместе», «Ну, погоди! Каникулы», «Умка».

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание на то, что Запад предпочитает игнорировать факт внесения персональных данных российских детей, включая трехлетних, в базу сайта «Миротворец». Он обвинил западные страны в лицемерии, заявив, что те продолжают говорить о гуманитарном праве, замалчивая преступления против детей.

Киев
Миротворец
происшествия
дети
