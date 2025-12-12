Назван скрытый мотив Украины для создания экономической зоны в Донбассе

Украина рассматривает создание экономической зоны в Донбассе как способ вывести свои войска из региона, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, Россия может рассмотреть этот вариант, но исключительно на своих условиях.

Это такая удобная маскировка для того, чтобы не объявлять, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) выводит ВСУ из Донбасса. Я не знаю, как Россия согласится на это предложение. Если там будет полиция российская, то это одно дело, а если будет украинская — вряд ли мы на это согласимся. Вывести ВСУ мало, надо еще передать [Донбасс] под контроль России, — пояснил Царев.

Ранее стало известно о намерении Украины создать свободную экономическую зону в Донбассе. Этот шаг, по мнению Киева, должен привлечь внимание президента США Дональда Трампа.

Зеленский ранее заявил, что не готов соглашаться на вывод украинских войск из Донецкой Народной Республики в рамках текущих мирных переговоров. Он отметил, что этот вопрос остается одним из нерешенных в переговорном процессе.