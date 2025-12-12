Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:30

Назван скрытый мотив Украины для создания экономической зоны в Донбассе

Царев назвал маскировкой идею Украины создать экономическую зону в Донбассе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украина рассматривает создание экономической зоны в Донбассе как способ вывести свои войска из региона, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, Россия может рассмотреть этот вариант, но исключительно на своих условиях.

Это такая удобная маскировка для того, чтобы не объявлять, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) выводит ВСУ из Донбасса. Я не знаю, как Россия согласится на это предложение. Если там будет полиция российская, то это одно дело, а если будет украинская — вряд ли мы на это согласимся. Вывести ВСУ мало, надо еще передать [Донбасс] под контроль России, — пояснил Царев.

Ранее стало известно о намерении Украины создать свободную экономическую зону в Донбассе. Этот шаг, по мнению Киева, должен привлечь внимание президента США Дональда Трампа.

Зеленский ранее заявил, что не готов соглашаться на вывод украинских войск из Донецкой Народной Республики в рамках текущих мирных переговоров. Он отметил, что этот вопрос остается одним из нерешенных в переговорном процессе.

Донбасс
Владимир Зеленский
ВСУ
ДНР
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
«Нулевая вероятность»: раскрыта главная тайна рождения детей Пугачевой и Галкина
Стало известно, кто из россиян чаще всего выгорает на работе
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.