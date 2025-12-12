Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:40

Цискаридзе высказался о проблеме с покупкой билетов в Большой театр

Цискаридзе: проблема нехватки билетов в Большой театр существовала всегда

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Проблема нехватки билетов в Большой театр существовала всегда, заявил в ходе пресс-конференции руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Он также отметил, что в зависимости от близости к сцене цена билетов растет, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, вот эта проблема, что никогда не было билетов, она была всегда, вот сколько я себя помню, — сказал Цискаридзе.

Ранее артист признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Он уточнил, что никогда не делал масштабных заявлений на данную тему. Отдельно Цискаридзе затронул проблему перекупщиков, которые, по его мнению, наносят ущерб репутации театров. Он указал, что спекуляции часто приводят к полупустым залам к концу представления.

Руководитель Академии русского балета имени Вагановой также отметил, что сегодня все буквально сходят с ума по «Щелкунчику». По его мнению, в сложившейся ситуации виноваты хореографы Василий Вайнонен и Джордж Баланчин. До этого сообщалось, что билеты на балет «Щелкунчик», намеченный на 31 декабря в 12:00 мск, раскупили на сайте Большого театра всего за полтора часа.

