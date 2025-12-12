Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:24

Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»

Цискаридзе обвинил в популярности «Щелкунчика» хореографов Вайнонена и Баланчина

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сегодня все буквально сходят с ума по новогоднему балету «Щелкунчик», заявил на пресс-конференции руководитель Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе. По его мнению, в сложившейся ситуации виноваты хореографы Василий Вайнонен и Джордж Баланчин, передает корреспондент NEWS.ru.

На самом деле люди сошли с ума по «Щелкунчику». В этом виноваты два выпускника этой школы замечательной, тогда это не носила имя Вагановой. Это Вайнонен, который поставил этот спектакль, и Джордж Баланчин, который уехал в Америку, — убежден Цискаридзе.

Цискаридзе также признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Артист уточнил, что никогда не делал масштабных заявлений на данную тему.

Ранее стало известно, что билеты на балет «Щелкунчик», намеченный на 31 декабря в 12:00 по московскому времени, раскупили на сайте Большого театра всего за полтора часа. Продажи стартовали в полдень по московскому времени в пятницу, 5 декабря, спустя всего 10 минут из 304 мест свободными оставались менее сотни.

