Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за полтора часа

Билеты на балет «Щелкунчик», намеченный на 31 декабря в 12:00 по московскому времени, раскупили на сайте Большого театра всего за полтора часа. Продажи стартовали в полдень по московскому времени в пятницу, 5 декабря, спустя всего десять минут из 304 мест свободными оставались менее сотни.

К моменту, когда истек первый час продаж, на сайте можно было приобрести лишь один билет максимальной стоимости — 35 тыс. рублей. Состав исполнителей спектакля пока не объявлен.

В декабре театр запланировал 18 показов главного новогоднего спектакля, в январе зрителей ждут еще 15 представлений. Из-за устойчиво высокого интереса к этому балету Большой театр предлагает дополнительный способ покупки — аукцион. Впервые такая форма продажи была опробована в 2024 году.

В торгах могут участвовать и частные, и корпоративные покупатели. Лоты формируются в виде комплектов по два билета, доступны также одиночные места и набор из четырех мест. Каждый участник может претендовать не более чем на одну позицию в рамках торгов.

