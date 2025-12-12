Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко

Актер Алексей Комашко полюбился многим зрителям сериала «Тайны следствия». Что известно о его карьере, как супруга артиста относится к поцелуям мужа с Анной Ковальчук, правда ли у них шесть детей, как живет актер Алексей Комашко?

Поцелуи с Ковальчук: реакция супруги

В «Тайнах следствия» майор Платонов (Комашко) и Мария Шевцова (Ковальчук) играют страстный роман. Зрители предполагали, что экранные чувства могут перерасти в романтические отношения за рамками съемочной площадки. Однако Комашко уже давно женат и воспитывает вместе с супругой несколько детей.

Жена Комашко Галина признавалась, что избегает просмотра проектов с участием мужа, где есть сцены любви.

«Поцелуи с Ковальчук я стараюсь не смотреть, я же живой человек. У него это хорошо получается, я понимаю, что это работа», — шутила Галина.

Как Комашко попал в «Тайны следствия», карьера

Майор Платонов впервые появился в 19-м сезоне сериала. Как признался Комашко, он ничего не знал о «Тайнах следствия», пока ему не позвонил кастинг-директор и не предложил роль.

Артиста взяли на роль без проб, что, по мнению самого Комашко, было удачей. Актер признался: если бы он посмотрел сериал или знал, кого играют Ковальчук и Николаев, то подготовиться было бы сложнее.

«А так я безответственно подошел к делу», — говорил Алексей Комашко в студии программы «Малахов».

Помимо работы в сериале, актер сыграл множество ролей в театре и кино. Самые популярные фильмы, которые принесли Комашко известность: «Ковбои», «Апостол» и «Тульский Токарев». В 2010 году вышла драма «Жить» с его участием, тут же завоевавшая сердца зрителей.

В 2019-м на телеэкранах запустили четырехсерийный боевик Мурада Алиева «Пустыня». Алексей Комашко сыграл в нем вместе с Павлом Трубинером. Премьеру фильма приурочили ко Дню защитника Отечества.

Актриса Анна Ковальчук и актер Алексей Комашко на съемках сериала «Тайна следствия» в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В 2023-м актер снялся в лирической драме «Между нами глубокое море». Его партнерами по проекту стали Светлана Смирнова-Марцинкевич и Арина Постникова. Съемки проходили в Турции, что позволило создать не только увлекательный сюжет, но и впечатляющие морские пейзажи.

Комашко продолжает активно сниматься. В 2025 году вышла драма «ПИН-код» с его участием в роли Максима Захарова. Еще одна актуальная работа — второй сезон боевика «Хозяин», где Комашко исполняет Дроздова.

Что известно о семье Комашко, правда ли у него шесть детей

С женой Комашко познакомился еще в детстве, когда попал в танцевальную группу. Его теща, будучи руководителем коллектива, поставила Алексея в пару со своей дочерью.

Роман у них начался не сразу. Долгое время отношения были платоническими, Алексей и Галина тайно любили друг друга. Но впоследствии чувства взяли верх, и они поженились.

Жена Комашко долгое время посвящала себя дому и семье. Сейчас, когда дети стали старше, она занимается и другими делами. В частности, Галина с удовольствием помогает супругу в работе.

В программе «Привет, Андрей!» Комашко рассказал, как ему удается совмещать работу в кино с ролью многодетного отца. Он отметил, что у них с Галиной шесть детей. Старший сын сейчас служит в армии.

«Иногда путаюсь в днях рождения детей. А у всех разница в возрасте в основном два года. Было так, что вместе приходим куда-нибудь, а я вхожу в ступор от вопроса о том, когда они родились. Как-то даже спросили: „А вы вообще отец детей?“ Я в ответ говорю: „Понимаете, тут такая ситуация...“ Потом вспоминается, конечно, все, но тем не менее», — признался Комашко.

