Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 16:41

Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи

Психолог Северный: нельзя использовать сленг в деловой обстановке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Использовать сленг в деловой обстановке при общении с подростками крайне нежелательно, рассказал Общественной Службе Новостей президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. Он отметил, что дома такое общение считается корректным.

Допустим, отец с сыном может говорить на подростковом сленге. А если посторонний человек на сленге обратится, то это может вызвать негативную реакцию — подросток может расценить это как неадекватную попытку сближения, которая ему неприятна в силу разных причин, — рассказал Северный.

Психолог также объяснил, что появление новых выражений у молодежи нормально и неизбежно. По его словам, язык развивается сам по себе и его нельзя ограничить.

Ранее лингвист Сергей Кузнецов рассказал, что популярными словами среди россиян за последние годы стали выражения «вайб» и «токсичный». По его словам, на словарный запас людей влияют тренды из социальных сетей.

взрослые
дети
речь
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
В Госдуме предложили запретить рекламные и коллекторские звонки в праздники
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.