Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи Психолог Северный: нельзя использовать сленг в деловой обстановке

Использовать сленг в деловой обстановке при общении с подростками крайне нежелательно, рассказал Общественной Службе Новостей президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. Он отметил, что дома такое общение считается корректным.

Допустим, отец с сыном может говорить на подростковом сленге. А если посторонний человек на сленге обратится, то это может вызвать негативную реакцию — подросток может расценить это как неадекватную попытку сближения, которая ему неприятна в силу разных причин, — рассказал Северный.

Психолог также объяснил, что появление новых выражений у молодежи нормально и неизбежно. По его словам, язык развивается сам по себе и его нельзя ограничить.

Ранее лингвист Сергей Кузнецов рассказал, что популярными словами среди россиян за последние годы стали выражения «вайб» и «токсичный». По его словам, на словарный запас людей влияют тренды из социальных сетей.