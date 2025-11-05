Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 13:31

Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы

Лингвист Кузнецов назвал слово «вайб» одним из самых популярных среди россиян

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Популярными словами среди россиян за последние годы лет стали выражения «вайб» и «токсичный», заявил NEWS.ru профессор кафедры русского языка СПбГУ лингвист Сергей Кузнецов. По его словам, на словарный запас людей влияют тренды из социальных сетей.

В сленге россиян за этот год укоренились новые слова, большинство из которых появились благодаря интернету: «вайб», «токсичный», «электричка» (в значении электромобиля.— NEWS.ru), «мимикрия», «глазурь» (ироничное обозначение идеализированного образа жизни в социальных сетях.— NEWS.ru), «майнинг», «дубайский шоколад» (разговорный эвфемизм роскошной жизни с сомнительными источниками дохода.— NEWS.ru), — рассказал Кузнецов.

Лингвист обратил внимание, что популярные ранее выражения не теряют своей актуальности. К уже привычным россиянам фразам он отнес «гештальт», «хейтер», «криптовалюта», «абъюзер», «удаленка» и «хайп».

Ранее заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев заявил о выявлении самого длинного слова в русском языке. Им оказалось сложное прилагательное, состоящее из 55 знаков.

слова
россияне
тренды
интернет
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я не школьник»: Вучич дерзко ответил Западу о связях с Россией и Китаем
Крупный немецкий завод автокомпонентов обанкротился
В ВСУ заговорили о риске повторить сценарий Бахмута
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.