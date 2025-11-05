Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы

Популярными словами среди россиян за последние годы лет стали выражения «вайб» и «токсичный», заявил NEWS.ru профессор кафедры русского языка СПбГУ лингвист Сергей Кузнецов. По его словам, на словарный запас людей влияют тренды из социальных сетей.

В сленге россиян за этот год укоренились новые слова, большинство из которых появились благодаря интернету: «вайб», «токсичный», «электричка» (в значении электромобиля.— NEWS.ru), «мимикрия», «глазурь» (ироничное обозначение идеализированного образа жизни в социальных сетях.— NEWS.ru), «майнинг», «дубайский шоколад» (разговорный эвфемизм роскошной жизни с сомнительными источниками дохода.— NEWS.ru), — рассказал Кузнецов.

Лингвист обратил внимание, что популярные ранее выражения не теряют своей актуальности. К уже привычным россиянам фразам он отнес «гештальт», «хейтер», «криптовалюта», «абъюзер», «удаленка» и «хайп».

Ранее заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев заявил о выявлении самого длинного слова в русском языке. Им оказалось сложное прилагательное, состоящее из 55 знаков.