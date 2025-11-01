Лингвисты рассказали о самом длинном слове в русском языке

Лингвисты рассказали о самом длинном слове в русском языке Институт Пушкина: самым длинным русским словом стало прилагательное из 55 букв

Исследователи с помощью искусственного интеллекта выявили самое длинное слово в русском языке, передает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павла Катышева. Им оказалось сложное прилагательное, состоящее из 55 знаков.

Слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» встретилось в 2006 году в патенте на изобретение. Специалист отметил, что русский язык легко образует сложные многосоставные слова, поэтому рекорды длины часто сменяют друг друга. По данным Книги рекордов Гиннесса, ранее самым длинным было слово «превысокомногорассмотрительствующий».

Кадышев добавил, что несмотря на существование таких гигантских слов, они редко используются в речи. Обычно россияне употребляют в разговоре предлоги, союзы и частицы.

Ранее городом с самым длинным названием был признан Александровск-Сахалинский. Название населенного пункта насчитывает 25 символов. По данным Государственного каталога географических названий, всего в России зарегистрировано 1242 города.