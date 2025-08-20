Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 08:43

Стал известен российский город с самым длинным названием

Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России

Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием, сообщили РИА Новости в Росреестре. Название населенного пункта насчитывает 25 символов. По данным Государственного каталога географических названий, всего в России зарегистрировано 1242 города.

Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов), — говорится в сообщении.

Ранее в Роскадастре сообщали, что не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия. Наиболее часто встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. По три раза повторяются названия сразу нескольких городов. Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и на территории Луганской Народной Республики. Город Кировск есть в Мурманской и Ленинградской областях, а также в ЛНР.

Парламент Чечни до этого внес в Госдуму законопроекты о переименовании трех городов, расположенных в регионе. Речь идет о городах Серноводское, Шелковская и Наурская.

города
Россия
Сахалин
названия
