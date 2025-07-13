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13 июля 2025 в 10:04

Названо число городов-тезок в России

Роскадастр: в России 67 городов из 1250 носят одинаковые названия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не менее 67 российских городов из 1250 имеют одинаковые названия, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскадастра. Наиболее часто встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск.

В России насчитывается более 1250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название), — говорится в сообщении.

В России по три раза повторяются названия сразу нескольких городов. Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и на территории Луганской Народной Республики. Город Кировск есть в Мурманской и Ленинградской областях, а также в ЛНР.

Название Красноармейск встречается в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Приморск расположен в Калининградской и Ленинградской областях, а также в Запорожской области. Три Советска находятся в Кировской, Тульской и Калининградской областях.

Названия ряда российских городов повторяются по два раза. В их числе — Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк и Железногорск. Также по два города носят названия Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск и Первомайск. Повторяются и такие наименования, как Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроекты о переименовании трех городов, расположенных в регионе. Речь идет о городах Серноводское, Шелковская и Наурская.

города
Россия
названия
Красноармейск
Приморск
ЛНР
Пермский край
Мурманская область
Ленинградская область
Калининградская область
Тульская область
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