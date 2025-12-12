С осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали еще 1,4 млрд рублей

Прокуратура добилась взыскания 1,4 млрд рублей с осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, сообщила пресс-служба регионального ведомства. По данным ТАСС, в сентябре с Сорокина уже было взыскано свыше 1 млрд, законность получения которых не была подтверждена.

Проверка прокуратуры выявила, что Сорокин, используя свои должностные полномочия, оказывал поддержку компании «Специализированный застройщик „Старт-Строй“», в которой его супруга Элада Нагорная владела 60% акций. Установлено, что организация занималась преобразованием незаконно полученных средств в другие активы и формировала под видом чистой прибыли деньги, выведенные из коррупционных схем. В период с 2016 по 2022 год жене чиновника выплачивались дивиденды от этой компании.

Прокуратура подала иск в Семеновский районный суд к паре с требованием вернуть в государственный бюджет средства. Сорокин занимал пост мэра Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год. В марте 2019-го он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за взяточничество и пособничество в похищении человека.

Ранее судью районного суда Новгородской области Дениса Николаева обвинили в получении взятки. В СК России отметили, что против него возбудили уголовное дело и досрочно прекратили полномочия фигуранта на занимаемой должности.