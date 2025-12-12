Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 16:29

Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух

NI: первый финский истребитель F-35 совершил испытательный полет

Читайте нас в Дзен

Первый истребитель пятого поколения F-35, предназначенный для финских ВВС, успешно выполнил испытательный полет, сообщил журнал The National Interest. Самолет поднялся в воздух в США, в штате Техас, 10 декабря.

Как пишут авторы, событие состоялось спустя четыре года после официального решения Хельсинки о выборе именно этой модели для своей национальной программы перевооружения. Программа HX Fighter Program предусматривает полную замену устаревающего парка истребителей F/A-18.

По утвержденному графику, первая машина поступит на вооружение ВВС Финляндии уже в начале 2026 года. Полное обновление парка планируется завершить к 2030 году. Всего государство-сосед России должно получить от Соединенных Штатов 64 современных боевых самолета этого типа.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что в республике близки к решению отказаться от поставок российских комплексов противоракетной обороны C-400 в пользу американских истребителей пятого поколения F-35. По его словам, закупка систем ПВО привела к напряженным отношениям Анкары с другими членами НАТО.

Финляндия
истребители
вооружения
F-35
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
«Нулевая вероятность»: раскрыта главная тайна рождения детей Пугачевой и Галкина
Стало известно, кто из россиян чаще всего выгорает на работе
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.