Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух NI: первый финский истребитель F-35 совершил испытательный полет

Первый истребитель пятого поколения F-35, предназначенный для финских ВВС, успешно выполнил испытательный полет, сообщил журнал The National Interest. Самолет поднялся в воздух в США, в штате Техас, 10 декабря.

Как пишут авторы, событие состоялось спустя четыре года после официального решения Хельсинки о выборе именно этой модели для своей национальной программы перевооружения. Программа HX Fighter Program предусматривает полную замену устаревающего парка истребителей F/A-18.

По утвержденному графику, первая машина поступит на вооружение ВВС Финляндии уже в начале 2026 года. Полное обновление парка планируется завершить к 2030 году. Всего государство-сосед России должно получить от Соединенных Штатов 64 современных боевых самолета этого типа.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что в республике близки к решению отказаться от поставок российских комплексов противоракетной обороны C-400 в пользу американских истребителей пятого поколения F-35. По его словам, закупка систем ПВО привела к напряженным отношениям Анкары с другими членами НАТО.