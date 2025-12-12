Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 16:18

На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На границе Польши с Белоруссией обнаружен подземный туннель, через который на польскую территорию проникли около 180 мигрантов, сообщил пресс-секретарь польской погранслужбы Анджей Юзвяк. По его словам, которые передает издание RMF24, туннель длиной в несколько десятков метров и высотой около 1,5 метра был найден 11 декабря в районе Нарвки.

Его скрытый в лесу вход находился примерно в 50 метрах с белорусской стороны границы, выход был расположен примерно в 10 метрах от плотины с польской стороны, — рассказал он.

Как отметил Юзвяк, благодаря электронной системе удалось установить, что через туннель незаконно пересекли границу более 180 человек. Польским пограничникам удалось задержать 130 из них.

Ранее сообщалось, что украинские мигранты начали пугать жителей Варшавы. Журналисты сообщили, что молодые банды превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре города, в место постоянных драк, грабежей и разбойных нападений. Они уточнили, что криминогенная ситуация в данном районе ухудшается с каждым годом.

мигранты
Белоруссия
Польша
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
«Нулевая вероятность»: раскрыта главная тайна рождения детей Пугачевой и Галкина
Стало известно, кто из россиян чаще всего выгорает на работе
«На иностранных площадках мы стали чужими»: Малышева о новом влоге
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.