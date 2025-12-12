На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов

На границе Польши с Белоруссией обнаружен подземный туннель, через который на польскую территорию проникли около 180 мигрантов, сообщил пресс-секретарь польской погранслужбы Анджей Юзвяк. По его словам, которые передает издание RMF24, туннель длиной в несколько десятков метров и высотой около 1,5 метра был найден 11 декабря в районе Нарвки.

Его скрытый в лесу вход находился примерно в 50 метрах с белорусской стороны границы, выход был расположен примерно в 10 метрах от плотины с польской стороны, — рассказал он.

Как отметил Юзвяк, благодаря электронной системе удалось установить, что через туннель незаконно пересекли границу более 180 человек. Польским пограничникам удалось задержать 130 из них.

Ранее сообщалось, что украинские мигранты начали пугать жителей Варшавы. Журналисты сообщили, что молодые банды превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре города, в место постоянных драк, грабежей и разбойных нападений. Они уточнили, что криминогенная ситуация в данном районе ухудшается с каждым годом.