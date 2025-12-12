Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:16

Полиция Петербурга проверила две стройки во Всеволожском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция проверила две стройки во Всеволожском районе, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Они обследовали бытовки, в которых проживают иностранные рабочие.

В ведомстве рассказали, что всего обнаружили около 100 мигрантов — при появлении полицейских несколько человек попытались скрыться в лесу, а один рабочий спрыгнул со второго этажа недостроенного здания. При проверке документов было выявлено 20 человек, которых привлекут к административной ответственности.

Также сотрудники правоохранительных органов выявили обладателей патентов, которые не владеют русским языком. В их отношении проведут дополнительные проверки.

Ранее сообщалось, что эксперимент с биометрией за год помог выявить 43 тыс. иностранцев, которым по тем или иным причинам запрещен въезд в Россию. Он начался со столичных аэропортов и пункта пропуска в Оренбургской области.

Санкт-Петербург
мигранты
полиция
проверки
