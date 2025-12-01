Названо число мигрантов, «отсеянных» биометрией на границе с Россией Волк: биометрия помогла выявить 43 тыс. мигрантов с запретом на въезд в Россию

Эксперимент с биометрией за год помог выявить 43 тыс. иностранцев, которым по тем или иным причинам запрещен въезд в Россию, сообщила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Она напомнила, что эксперимент начался со столичных аэропортов и пункта пропуска в Оренбургской области.

За год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска «Маштаково» проследовало более 7,5 млн иностранных граждан. Среди них выявлено свыше 43 тыс. лиц, которым по различным причинам въезд в Российскую Федерацию запрещен, — написала Волк.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что школы в России смогут применять биометрию для доступа на территорию. Он уточнил, что соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. По словам зампреда правительства, сейчас такая система проходит испытания в Татарстане.

При этом член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что вход в школы с использованием биометрии не обеспечит безопасность учеников. По его мнению, такие технологии распознавания школьников значительно уступают в надежности традиционным методам контроля — электронным карточкам и вахтерам. Вассерман также выразил скептицизм относительно улучшения точности биометрических технологий в обозримом будущем.