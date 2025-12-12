Петербуржец выплатил 15 млн рублей алиментов, чтобы не потерять машину

Бизнесмену из Петербурга пришлось выплатить сыну 15 млн рублей алиментов, чтобы не потерять автомобиль, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Петербургу. Мужчина должен был платить четверть от зарплаты на содержание ребенка.

В декабре 2024 года мужчина начал выплачивать долг, который снизился до 8 млн. Приставы предупредили, что могут продать его квартиру. После его жена привезла BMW, чтобы иномарку арестовали. Автомобиль отправили на торги, и аукцион уже был на носу, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что такая сумма задолженности стала рекордной по региону в 2025 году. Сейчас средства продолжают списываться с зарплаты бизнесмена.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что для борьбы с должниками по алиментам следует ввести механизм оплаты через портал «Госуслуги». По его словам, данная система сделает процесс начисления алиментов прозрачным и позволит ввести автоматическую систему штрафов за просрочки по платежам.