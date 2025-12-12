Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 12:32

Петербуржец выплатил 15 млн рублей алиментов, чтобы не потерять машину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бизнесмену из Петербурга пришлось выплатить сыну 15 млн рублей алиментов, чтобы не потерять автомобиль, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Петербургу. Мужчина должен был платить четверть от зарплаты на содержание ребенка.

В декабре 2024 года мужчина начал выплачивать долг, который снизился до 8 млн. Приставы предупредили, что могут продать его квартиру. После его жена привезла BMW, чтобы иномарку арестовали. Автомобиль отправили на торги, и аукцион уже был на носу, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что такая сумма задолженности стала рекордной по региону в 2025 году. Сейчас средства продолжают списываться с зарплаты бизнесмена.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что для борьбы с должниками по алиментам следует ввести механизм оплаты через портал «Госуслуги». По его словам, данная система сделает процесс начисления алиментов прозрачным и позволит ввести автоматическую систему штрафов за просрочки по платежам.

