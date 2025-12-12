Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 12:26

Силы ПВО сбили за неделю почти 1,8 тысячи украинских беспилотников

Минобороны: в зоне СВО сбили пять ракет «Нептун» и 1 756 беспилотников ВСУ

ПВО ПВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Российские средства ПВО сбили за неделю проведения СВО на Украине пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также за указанный срок было ликвидировано 1756 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1756 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России могли ликвидировать секретный подземный объект ВСУ в Кременчуге Полтавской области. По его словам, солдаты РФ задействовали ракеты «Кинжал».

Также историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина может создать грязные бомбы из отходов европейских атомных станций, хранящихся на Чернобыльской АЭС. По словам военного эксперта, ответственность за повреждения саркофага четвертого реактора лежит на ВСУ.

