Юрист объяснил, зачем в ЦБ подали иск против Euroclear Юрист Григориади: иск ЦБ позволит изъять активы Euroclear в России

Иск Центробанка к Euroclear может привести к взысканию с компании долга с депозитария со средств, которые находятся в российском правовом поле, заявил ТАСС адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади. Он уточнил, что международные инстанции не предоставили бы подобной возможности.

Решение Арбитражного суда Москвы будет обязательно для исполнения на территории России. Активы Euroclear в России есть.<…> Получив исполнительный лист российского суда, Банк России сможет претендовать на взыскание долга именно за счет этих средств Euroclear, находящихся в российской юрисдикции, — подчеркнул эксперт.

Подача иска ЦБ стало переходом от попыток договориться с Западом к прагматичному возврату средств, пояснил эксперт. По его словам, разбирательство позволит превратить виртуальные претензии в реальные деньги.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ЦБ выиграет дело против депозитария Euroclear о взыскании нанесенных регулятору убытков. По его словам, в Центробанке понимают, на чьей стороне находится правда.