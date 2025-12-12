Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:49

Жительница Твери рассказала о ночной атаке беспилотников ВСУ

Жительница Твери рассказала, что спряталась в ванной во время ночной атаки БПЛА

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Жительница Твери рассказала, что была вынуждена прятаться в ванной комнате во время ночной атаки беспилотников. По словам женщины, которые передает Ruptly, она столкнулась с налетом дронов уже второй раз. До этого россиянка находилась в Сочи.

Увидела взрыв. <...> Наши службы, надо отдать им должное, это было пять-семь минут, когда все приехали. Было задействовано большое количество техники и людей, — пояснила горожанка.

Ранее сообщалось, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 12 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 90 вражеских объектов. 63 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московской, по три — над Смоленской и Тверской, по два — над Тамбовской.

атаки
ВСУ
Тверь
дроны
жители
