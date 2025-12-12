Взрыв в многоэтажке Твери, диверсия с химоружием: ВСУ атакуют РФ 12 декабря

В ночь на 12 декабря над Россией сбили 90 украинских беспилотников. В результате налета БПЛА на Тверь получила повреждения многоэтажка, есть пострадавшие. Противник готовил диверсию против властей новых российских регионов. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют РФ, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 12 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 90 дронов противника.

По данным ведомства, ночью были сбиты 63 дрона над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московским регионом, по три — над Смоленской, Тверской областями и акваторией Черного моря. Кроме того, ПВО уничтожила по два беспилотника над Тамбовской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Ростовской.

Позднее в ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны сбили еще пять украинских беспилотников утром 12 декабря. БПЛА уничтожили в Московском регионе, Калужской области и в акватории Каспийского моря.

Как беспилотники ВСУ атаковали Тверь

В ночь на 12 декабря СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев о шести взрывах, прогремевших в разных частях Твери.

Местные жители заявили, что видели столб дыма, якобы появившийся из-за пожаров на западе и юге города около торгового центра. По информации СМИ, в результате атаки дрона ВСУ на многоэтажный дом в Твери были повреждены как минимум четыре квартиры. Обломки БПЛА рухнули на автомобили во дворе.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате отражения атаки беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом пострадали семь человек, в том числе ребенок. Их госпитализировали. Местные власти организовали эвакуацию жителей.

«Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — заявил Королев.

Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что эвакуированных жильцов доставили в пункт временного размещения. 22 человека, включая пятерых несовершеннолетних, обеспечили горячей едой и предметами первой необходимости.

СМИ опубликовали кадры последствий отражения атаки БПЛА в Твери. На них запечатлены очаги возгорания и многочисленные обломки, в том числе оконные рамы, разбросанные на придомовой территории. Повреждения получили не только конструкции здания, но и припаркованные рядом автомобили.

ВСУ готовили диверсию против властей новых российских регионов

В ноябре 2025 года были пресечены попытки диверсий с использованием химикатов против властей новых регионов и российских военных, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, задержан один подозреваемый.

«Были предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата», — сказал Ртищев.

Он добавил, что военные ВСУ регулярно применяют запрещенный хлорпикрин в ДНР и ЛНР. По его словам, тайники с химическими боеприпасами были найдены в Белгородской области.

«В 2025 году подобные попытки были отмечены на территории Луганской и Донецкой народных республик. Тайники с взрывными устройствами, содержащими вещество „Си-Эс“ и хлорпикрин, обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области», — сказал Ртищев.

ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кроме того, в материалах, обнаруженных в уничтоженном пункте управления беспилотными системами ВСУ, содержится информация о возможности использования до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами в дронах типа «Баба-яга», подчеркнул Ртищев. Он привел в качестве доказательства документы о характеристиках беспилотника.

«В соответствии с пунктом 39 технических требований, БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных, цитата: „нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами», — уточнил Ртищев.

По словам генерала, данные материалы были согласованы с Национальной гвардией Украины в 2024 году. Ртищев также отметил, что документы одобрило украинское Министерство экономики. Он подчеркнул, что такие действия Киева противоречат требованиям Конвенции о запрещении химического оружия.

