12 декабря 2025 в 07:49

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 декабря: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 12 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 90 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 63 — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Ярославской области, четыре — над Московским регионом, по три БПЛА — над территориями Смоленской, Тверской областей и над акваторией Черного моря, по два — над территориями Тамбовской и Тульской областей и по одному — над территориями Орловской и Ростовской областей», — сообщили там.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

