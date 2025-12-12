Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:49

Пять беспилотников ВСУ атаковали Россию за последние два часа

Минобороны РФ: ПВО сбила пять БПЛА в Московском регионе и Калужской области

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Средства ПВО сбили пять украинских беспилотников с 07:00 до 09:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожили в Московском регионе, Калужской области и в акватории Каспийского моря.

С 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты две цели. На местах падения обломков БПЛА начали работать экстренные службы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 12 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 90 беспилотников. Из них четыре БПЛА уничтожили над Московской областью. При этом большая часть дронов пришлась на Брянскую область, над регионом сбили 63 цели. Кроме того, три беспилотника нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
ПВО
ВСУ
