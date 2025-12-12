Двух россиян задержали по делу о содействии терроризму Двух жителей Калининградской области заподозрили в содействии терроризму

В Калининградской области задержали двух мужчин 1978 и 1979 годов рождения по уголовному делу об оказании финансовой помощи террористической организации, передает пресс-служба регионального Управления ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит «Газета.Ru», им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

До этого суд вынес приговор 23-летнему россиянину Мансуру Хаджиеву, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Уроженца Орловской области признали виновным в пропаганде и оправдании терроризма и приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Кроме того, ему на срок 2,5 года запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Ранее Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики Леонида Каца. Его обвиняют в государственной измене. Защита пока не подавала апелляцию на решение об аресте. При этом магистранта неоднократно подвергали административным арестам по статье о мелком хулиганстве.