12 декабря 2025 в 13:46

Хулиганы из Новосибирска напали на врачей скорой после ложного вызова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новосибирске хулиганы напали на врачей скорой помощи после ложного вызова, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны Росгвардии региона. Медицинские работники не пострадали.

Сообщается, что хулиганы находились в состоянии алкогольного опьянения и после распития в одном из заведений вызвали скорую, сославшись на плохое самочувствие. Когда медики прибыли на указанный адрес, на них напали.

Сотрудники Росгвардии убедились, что вызов был ложным и нарушителям не требуется медицинская помощь, после этого задержали их. Сейчас проходит процессуальная проверка.

Ранее жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских — сотрудники правоохранительных органов приехали, чтобы изъять у нее детей. Суд приговорил женщину к выплате штрафа в размере 30 тыс. рублей, обвинение не стало настаивать на присуждении реального срока.

