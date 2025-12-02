Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:56

Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти бабушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти своей бабушки, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на слова девушки. По заявлениям внучки, пенсионерка должна была провести в частном пансионате 20 дней, однако под конец срока пребывания женщине стало плохо. Сотрудники связались с родственниками и заявили, что вызвали скорую, однако пенсионерку не успели спасти.

Когда нам вынесли гроб, я обомлела. У бабушки на лбу и на макушке были раны. Я спросила у судмедэксперта, могла ли такая травма стать причиной смерти. Он ответил: «Да, конечно, могла». Основной диагноз в заключении — отек головного мозга, — рассказала внучка погибшей.

По словам женщины, медперсонал начал путаться в показаниях и не предоставил ей записи с камер видеонаблюдения. Она также отметила, что в документах скорой помощи было указано, что на момент их визита пенсионерка уже скончалась.

Ранее сообщалось, что суд в Ахене приговорил 44-летнего медбрата к пожизненному заключению за убийство 10 пациентов и покушение на жизнь 27 человек. Мужчина работал в больнице города Вюрзелен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Новосибирск
скорая
смерти
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
В Porsche подтвердили проблемы с запуском двигателя у авто в России
На Украине задержали британского шпиона
Госслужащим Петербурга сообщили приятную новость о медстраховании
«Экономический закон»: эксперт о желании россиян покупать мясо подешевле
Частный пансионат закрыли после госпитализации 88-летней пенсионерки
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.