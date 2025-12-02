Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти бабушки

Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти своей бабушки, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на слова девушки. По заявлениям внучки, пенсионерка должна была провести в частном пансионате 20 дней, однако под конец срока пребывания женщине стало плохо. Сотрудники связались с родственниками и заявили, что вызвали скорую, однако пенсионерку не успели спасти.

Когда нам вынесли гроб, я обомлела. У бабушки на лбу и на макушке были раны. Я спросила у судмедэксперта, могла ли такая травма стать причиной смерти. Он ответил: «Да, конечно, могла». Основной диагноз в заключении — отек головного мозга, — рассказала внучка погибшей.

По словам женщины, медперсонал начал путаться в показаниях и не предоставил ей записи с камер видеонаблюдения. Она также отметила, что в документах скорой помощи было указано, что на момент их визита пенсионерка уже скончалась.

