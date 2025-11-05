Медбрату-убийце вынесли приговор

Суд в Ахене приговорил 44-летнего медбрата к пожизненному заключению за убийство 10 пациентов и покушение на жизнь 27 человек, передает DPA. Мужчина работал в больнице города Вюрзелен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Медбрата задержали в июле прошлого года. Первоначально ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство 11 человек. Однако позже прокуратура Ахена выдвинула дополнительные обвинения. В феврале 2025 года мужчина оказался под следствием по делу о пяти убийствах и попытке покушения на 25 человек.

По информации следствия, осужденный систематически вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции. Эти действия он совершал с целью обеспечить тишину во время ночных смен.

