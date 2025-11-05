Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 17:50

Медбрату-убийце вынесли приговор

Убившего 10 пациентов немецкого медбрата приговорили к пожизненному заключению

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Ахене приговорил 44-летнего медбрата к пожизненному заключению за убийство 10 пациентов и покушение на жизнь 27 человек, передает DPA. Мужчина работал в больнице города Вюрзелен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Медбрата задержали в июле прошлого года. Первоначально ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство 11 человек. Однако позже прокуратура Ахена выдвинула дополнительные обвинения. В феврале 2025 года мужчина оказался под следствием по делу о пяти убийствах и попытке покушения на 25 человек.

По информации следствия, осужденный систематически вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции. Эти действия он совершал с целью обеспечить тишину во время ночных смен.

Ранее во Владивостоке сиделку обвинили в систематическом избиении 90-летней женщины с инвалидностью первой группы. Родственники обнаружили, что работница не выполняла свои обязанности, присваивала пенсию бабушки и жестоко обращалась с ней. После визита родных и выявления следов побоев и пролежней сиделка скрылась. Сейчас пожилая женщина находится в частном пансионате, а семья ожидает реакции правоохранительных органов.

Германия
врачи
убийства
пожизненное заключение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о токсичности в гимнастике
В Госдуме призвали ввести еще одно ограничение для детских сим-карт
Раскаянье, угроза реального срока: фото Аглаи Тарасовой из зала суда
Медбрату-убийце вынесли приговор
В Германии разгорается спор о запрете древнейшей профессии
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.