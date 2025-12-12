Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:46

Синоптик предсказал неожиданную оттепель в Петербурге посреди декабря

Синоптик Ильин: в Петербурге минусовая температура закончится с 15 декабря

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Санкт-Петербурге с 15 декабря столбики термометров поднимутся выше нуля, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в предстоящую неделю дневная температура будет варьироваться от –2 до +4 градусов.

В Петербурге и Ленинградской области минусовая температура закончится с начала недели. Днем в понедельник в Северной столице будет до +2 градусов, в течение рабочей недели преобладающая дневная температура составит от +2 до +4. В ночь на 15 декабря еще будет морозно, воздух остынет до минус 4–6 градусов, пройдет снег. Со вторника до пятницы ночные температуры будут колебаться в диапазоне от 0 до +3 градусов. При этом на небе будет преимущественно облачно, временами, особенно в середине периода, с кратковременными дождями или мокрым снегом, — поделился Ильин.

Он подчеркнул, что в субботу утром возможно похолодание до –2 градусов, в то время как днем температура останется около нуля без осадков. По его словам, в воскресенье небо покроется облаками, и в районах рядом с Финским заливом может пройти небольшой дождь.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о резком похолодании в Москве и области, которое начнется 12 декабря после 15:00. Днем температура воздуха будет около нуля градусов, после чего произойдет значительное снижение температуры.

синоптики
Санкт-Петербург
погода
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
