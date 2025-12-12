«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов Новак подтвердил, что правительство и ЦБ делают все для защиты активов России

Правительство и Банк России делают все возможное для защиты замороженных российских активов, сообщил RT вице-премьер Александр Новак. Он назвал незаконные действия Евросоюза абсолютно неприемлемыми для Москвы.

Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас, — высказался Новак.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что действия Евросоюза по российским активам приведут к слому Бреттон-Вудской системы. Он также добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили достаточно значительное внимание ситуации вокруг замороженных российских активов в Европе.

До этого международный депозитарий Euroclear подтвердил, что готов защищаться в российских судах по искам, связанным с блокированием государственных активов в Бельгии. В компании отметили, что пока знакомы с иском российского регулятора только по публикациям в СМИ.