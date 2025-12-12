Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 14:56

«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов

Новак подтвердил, что правительство и ЦБ делают все для защиты активов России

Александр Новак Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правительство и Банк России делают все возможное для защиты замороженных российских активов, сообщил RT вице-премьер Александр Новак. Он назвал незаконные действия Евросоюза абсолютно неприемлемыми для Москвы.

Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас, — высказался Новак.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что действия Евросоюза по российским активам приведут к слому Бреттон-Вудской системы. Он также добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили достаточно значительное внимание ситуации вокруг замороженных российских активов в Европе.

До этого международный депозитарий Euroclear подтвердил, что готов защищаться в российских судах по искам, связанным с блокированием государственных активов в Бельгии. В компании отметили, что пока знакомы с иском российского регулятора только по публикациям в СМИ.

Центробанк
активы
Александр Новак
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цискаридзе призвал прописать в ТК понятие рабочего времени артистов
Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры
Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.