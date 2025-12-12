В Кремле предупредили о сломе Бреттон-Вудской системы из-за ЕС Песков: действия Евросоюза по российским активам сломят Бреттон-Вудскую систему

Действия Евросоюза по российским активам приведут к слому Бреттон-Вудской системы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили достаточно значительное внимание ситуации вокруг замороженных российских активов в Европе, сообщает ТАСС.

В целом стороны сошлись, что подобные необдуманные действия со стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы и всех основ и принципов международной финансовой системы, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует подать иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Причиной обращения стали финансовые потери, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается.

Позже стало известно, что международный депозитарий Euroclear готов защищаться в российских судах по искам, связанным с блокированием государственных активов в Бельгии. В компании отметили, что пока знакомы с ним только по сообщениям в СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что планы Совета ЕС по бессрочной заморозке активов России нанесут Европейскому союзу серьезный вред. Политик также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.