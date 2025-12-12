Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде

В Кремле оценили переговоры Путина и Эрдогана в Ашхабаде Песков: в отношениях России и Турции существенных проблем нет

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в Ашхабаде подтвердили успешное развитие двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, существенных проблем между странами нет.

В целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях, в целом есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами, — сказал Песков.

Он также отметил, что визит российского президента в Турцию может состояться в ближайшее время, если позволят обстоятельства. Однако, как отметил представитель Кремля, Путин и Эрдоган «не испытывают дефицита в общении» — главы государств поддерживают регулярный и содержательный диалог.

Также Песков заявил, что Анкара ждет ввода в эксплуатацию атомной электростанции «Аккую», которую строит госкорпорация «Росатом». По его словам, у российской компании стоит множество больших энергопроектов на повестке дня. Он также добавил, что российская госкорпорация «Росатом» остается мировым лидером по возведению атомных энергоблоков.