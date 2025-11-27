День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:10

В МИД РФ оценили актуальность стамбульского формата переговоров по Украине

Мария Захарова: стамбульский формат актуален, но Киев отказывается от него

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Для России актуален любой действенный формат переговоров по украинскому конфликту, в том числе и стамбульский, но Киев от него отказывается, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, все раунды переговоров в Стамбуле сорваны властями Украины.

Для нас актуален любой формат переговоров, который предполагал бы обсуждение политико-дипломатических путей урегулирования или гуманитарных аспектов, которые приводили бы к реальным результатам. <...> Поэтому мы всегда выражаем признательность, и в данном случае мы признательны и турецкой стороне — за гостеприимность и готовность предоставить свою площадку для российско-украинских переговоров. От этого формата мы не отказывались — это сделал киевский режим, — заявила Захарова.

Она уточнила, что и все последующие переговорные предложения российской стороны не нашли ответа у Киева.

Напомню, Киев с июля поставил переговоры на паузу, не ответил на наши конкретные предложения, в том числе о создании трех рабочих групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам. И о повышении уровня делегаций в Киеве не ответили ничего — не дали ни согласия, ни какого-либо ответа вообще, — сказала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что страны Евросоюза пытаются воспрепятствовать политико-дипломатическому процессу по урегулированию ситуации вокруг Украины. По ее словам, именно в этом заключается истинная цель стран ЕС.

МИД РФ
Мария Захарова
Турция
Реджеп Эрдоган
Украина
переговоры
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Яблочно-сырные канапе: простая и эффектная закуска за 10 минут
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.