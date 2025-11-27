В МИД РФ оценили актуальность стамбульского формата переговоров по Украине Мария Захарова: стамбульский формат актуален, но Киев отказывается от него

Для России актуален любой действенный формат переговоров по украинскому конфликту, в том числе и стамбульский, но Киев от него отказывается, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, все раунды переговоров в Стамбуле сорваны властями Украины.

Для нас актуален любой формат переговоров, который предполагал бы обсуждение политико-дипломатических путей урегулирования или гуманитарных аспектов, которые приводили бы к реальным результатам. <...> Поэтому мы всегда выражаем признательность, и в данном случае мы признательны и турецкой стороне — за гостеприимность и готовность предоставить свою площадку для российско-украинских переговоров. От этого формата мы не отказывались — это сделал киевский режим, — заявила Захарова.

Она уточнила, что и все последующие переговорные предложения российской стороны не нашли ответа у Киева.

Напомню, Киев с июля поставил переговоры на паузу, не ответил на наши конкретные предложения, в том числе о создании трех рабочих групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам. И о повышении уровня делегаций в Киеве не ответили ничего — не дали ни согласия, ни какого-либо ответа вообще, — сказала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что страны Евросоюза пытаются воспрепятствовать политико-дипломатическому процессу по урегулированию ситуации вокруг Украины. По ее словам, именно в этом заключается истинная цель стран ЕС.