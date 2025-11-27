День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:37

Захарова: Евросоюз расписался в том, что является «партией войны»

Захарова: ЕС стремится блокировать политико-дипломатический процесс по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Страны Евросоюза пытаются воспрепятствовать политико-дипломатическому процессу по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, именно в этом заключается истинная цель стран ЕС.

Истинная цель стран Европейского союза — сорвать намечающиеся политико-дипломатические подходы, процессы и так далее, — сказала дипломат.

Захарова добавила, что ЕС так и не отказался от болезненной идеи «нанесения России поражения» и использования для этого Украины. По ее словам, если бы страны Европы были ориентированы на мир, то первым делом они бы поддержали Минские договоренности. Теперь же можно говорить, что Евросоюз расписался в том, что является «партией войны», констатировала представитель МИД.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что текущая позиция Евросоюза по ситуации на Украине представляет собой исключительно риторику, которая на всех этапах конфронтации исключала достижение урегулирования. Он подчеркнул, что Брюссель последовательно исключает возможность участия Европы в переговорном процессе.

