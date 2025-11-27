День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:46

Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины

Путин: спецслужбы России и Украины ведут переговоры на площадке в Абу-Даби

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Спецслужбы России и Украины ведут переговоры на площадке в Абу-Даби, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. Глава государства отметил, что они решают ряд гуманитарных вопросов, в частности, обмен пленными.

Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом. <…> И сейчас они находятся. <…> И площадка Абу-Даби для этого активно используется, — сказал Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на переговорах российских и американских представителей в Абу-Даби появился «рояль в кустах». Он добавил, что на встрече неожиданно присутствовал занимающийся украинским досье Дрисколл, которого недавно назначили спецпредставителем по Украине вместо Кита Келлога.

Ушаков также сообщил, что мирный план Вашингтона по Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби. По словам представителя Кремля, детали документа пока вообще ни с кем не обговаривались.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки. Американский лидер признался, что ожидал более быстрого прогресса в переговорном процессе.

Россия
Владимир Путин
Украина
спецслужбы
Абу-Даби
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Поработать совместно»: США инициировали переговоры с РФ по «ядерной» теме
Путин вспомнил, когда последний раз был на саммите G8
Путин обозначил приоритеты миграционной политики России
Путин рассказал о положении ВС России в Запорожье
Яблочно-сырные канапе: простая и эффектная закуска за 10 минут
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.