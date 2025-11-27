Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины Путин: спецслужбы России и Украины ведут переговоры на площадке в Абу-Даби

Спецслужбы России и Украины ведут переговоры на площадке в Абу-Даби, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. Глава государства отметил, что они решают ряд гуманитарных вопросов, в частности, обмен пленными.

Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом. <…> И сейчас они находятся. <…> И площадка Абу-Даби для этого активно используется, — сказал Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на переговорах российских и американских представителей в Абу-Даби появился «рояль в кустах». Он добавил, что на встрече неожиданно присутствовал занимающийся украинским досье Дрисколл, которого недавно назначили спецпредставителем по Украине вместо Кита Келлога.

Ушаков также сообщил, что мирный план Вашингтона по Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби. По словам представителя Кремля, детали документа пока вообще ни с кем не обговаривались.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки. Американский лидер признался, что ожидал более быстрого прогресса в переговорном процессе.