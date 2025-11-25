Трамп сделал заявление о переговорах по Украине Трамп: договоренности по урегулированию на Украине очень близки

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки. Во время церемонии помилования индеек в Белом доме американский лидер отметил, что ожидал более быстрого прогресса в переговорном процессе.

Это нелегко. Но не знаю, я думаю, что нам это удастся. Я думаю, мы очень близки к сделке. Я думал, что это удастся сделать быстрее, — сказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США добились значительного прогресса в достижении мирного соглашения по Украине, усадив за стол переговоров Киев и Москву. По ее словам, для завершения соглашения осталось урегулировать несколько деликатных, но преодолимых деталей в трехстороннем формате.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ. Он также высоко оценил посреднические усилия Белоруссии и Турции.