В Киеве допустили расширение мирного плана США после переговоров с Россией Кулеба: мирный план США может получить новые пункты после переговоров с Россией

Сокращенный мирный план США может быть вновь расширен после переговоров с Россией, заявил в беседе с 20 Minutos экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Вашингтон остается партнером Киева, но не является его союзником.

Проблема 28-пунктного плана заключается в том, что после переговоров между Украиной и США он был сокращен до 19 пунктов. Но это не означает, что после переговоров с Россией он не может быть вновь расширен до 28, 30 или 35 пунктов, — сказал Кулеба.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирный план, игнорирующий договоренности, достигнутые на Аляске, неприемлем для России. Политик также допустил, что украинские представители внесли значительные правки в первоначальный вариант документа.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что президенту Украины Зеленскому и его окружению необходимо продолжение конфликта, поскольку, если наступит мир, их устранят. Таким образом, по его словам, для них это вопрос физического выживания.