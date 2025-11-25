В Совфеде ответили, в каком случае Россию не устроит мирный план США Джабаров: РФ не устроит мирный план, не учитывающий принятые на Аляске условия

Мирный план, не учитывающий достигнутые договоренности на Аляске, не устроит Россию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он не исключил, что представители украинской делегации внесли существенные изменения в исходный документ.

У нас были предварительные наметки [мирного плана]. А с учетом поправок Киева и всех заявлений, которые сделали в Западной Европе, я не исключаю, что туда могут быть внесены какие-то изменения. И с виду они, как говорят, могут показаться незначительными, а на деле оказаться совершенно неприемлемыми для российской стороны. Поэтому надо дождаться, с каким документом американцы выйдут на нас. Если этот документ будет абсолютно отличаться от того, который предварительно обсуждался в Анкоридже, то я думаю, что проблема останется, — высказался Джабаров.

Сенатор отметил, что это может быть очередная попытка Запада выиграть время на фоне провалов украинской армии на фронте. Чтобы такой ситуации не произошло, он призвал внимательно следить за всеми манипуляциями лидеров Евросоюза и США.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попытается саботировать мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта и превратит его в договор о прекращении огня. Однако, по его словам, Киев заинтересован в продолжении боевых действий.