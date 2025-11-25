День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 15:42

Экс-депутат Рады ответил, почему мирный план Трампа не принесет результата

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский попытается саботировать мирный план Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Президент Украины Владимир Зеленский попытается саботировать мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта и превратит его в договор о перемирии, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинская сторона заинтересована в продолжении боевых действий.

РФ в Стамбуле предложила создать три комиссии, чтобы с Украиной проработать политический, гуманитарный и военный вопросы. Если бы они работали, стороны смогли сформировать общую позицию, но у Киева не хватило политической воли. В Стамбуле инициатором была РФ. Политическая воля Москвы на дипломатическое урегулирование зафиксирована, а у Киева — на конфликт. Если не будет боевых действий, не будет бюджета, не будет власти у Зеленского. Сейчас в Киеве выхолостят предложение Трампа так, что это превратится в договор о перемирии и прекращении огня. Вряд ли мирный план Трампа даст нам положительный результат, — пояснил Олейнник.

Он подчеркнул, что временные рамки, изначально обозначенные для принятия мирного плана Трампа, уже были сорваны украинской стороной. По его мнению, это связано с нежеланием Зеленского брать на себя ответственность за непопулярные решения, которые могут вызвать резкую реакцию украинских националистов.

Зеленский нарушил временные параметры по мирному договору Трампа. Ему было важно, чтобы его подписали до 27 ноября. Сам Зеленский понял, что если примет план, то попадет под раздачу. Есть источники, которые сообщают, что позиция Трампа — пока не встречаться, не готовы. А другие говорят, что это позиция Зеленского. Это звучит так: «Мы по 19 пунктам договорились, а остальные оставили, чтобы президенты приняли решение». Если прозвучит что-то неприемлемое для националистов, то будут проблемы у Зеленского внутри Украины. Он может сделать ошибку и вообще не возвращаться в страну, — резюмировал Олейник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Зеленскому и его окружению необходимо продолжение конфликта, поскольку, если наступит мир, их устранят. Таким образом, по его словам, для них это вопрос физического выживания.

