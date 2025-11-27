Старт корабля «Союз МС-28» попал в объектив космонавта Платонова с МКС

Российский космонавт Олег Платонов запечатлел с орбиты момент запуска пилотируемого корабля «Союз МС-28». Снимок был опубликован госкорпорацией «Роскосмос». Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур в 12:28 с площадки «Восток».

Космонавты на МКС ждут прибытия коллег. Корабль «Союз МС-28» запущен с космодрома Байконур в 12:28 мск — космонавт Олег Платонов снял старт с орбиты, — сказано в сообщении.

На борту корабля находятся три члена экипажа 74-й долговременной экспедиции на МКС. В нее вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков в качестве командира и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уилльямс.

Ранее Кудь-Сверчков говорил, что все медицинские эксперименты, проводимые на Международной космической станции, вносят важный вклад в изучение физиологии человека. По его словам, собираемые данные способствуют последующему развитию медицинских технологий и улучшению методов терапии различных заболеваний.

Российский космонавт также поделился забавным эпизодом — его дети предлагали взять с собой в космический полет семейного кота. Поскольку выполнить эту просьбу было невозможно, Кудь-Сверчков взял на борт МКС вязаную игрушку, изображающую питомца, которая будет выполнять функцию индикатора невесомости.